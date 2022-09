Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 07:30 (Di giovedì 8 settembre 2022) Viabilità DEL 08 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. DEVIAZIONI SU VIA PONTINA VECCHIA. CODE NEL SENSO OPPOSTO TRA LAURENTINA E POMEZIA. PIÙ A NORD VERSO Roma CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24. SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)DEL 08 SETTEMBREORE 07:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. DEVIAZIONI SU VIA PONTINA VECCHIA. CODE NEL SENSO OPPOSTO TRA LAURENTINA E POMEZIA. PIÙ A NORD VERSOCODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24. SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE-SUD TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA CON DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE SULLO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Pontina, traffico rallentato per lavori da via Decima-Castel Porziano, in direzione Eur. - romamobilita : #Roma #viabilità Via Acaia altezza via Satrico, restringimento della carreggiata. - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori Cassia bis, traffico rallentato tra Castel de' Ceveri e Gra, in direzione Gra. - romamobilita : #Roma #viabilità Terminati i lavori alla rotatoria tra via Brunetti e via Castel di Leva, le linee bus 74 e n74, r… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-09-2022 -