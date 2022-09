Ultim’ora, infortunio Osimhen: arriva la notizia sulle condizioni! (Di giovedì 8 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 00.40- Giungono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del nigeriano. In particolare, a comunicare ulteriori news, è un amico dell’attaccante, Buchi Laba, tramite i propri canali social. Queste le sue parole: “Victor Osimhen mi conferma che se n’è andato solo per precauzione. Non ha tirato il tendine del ginocchio. Solo una sensazione. Può camminare liberamente, quindi non è serio. Ha detto che tornerà 1-2 settimane al massimo”. Tweet di Buchi Laba (amico di Osimhen)Tweet Buchi Laba (amico di Osimhen)AGGIORNAMENTO 23.30 – arrivano notizie sulle condizioni di Osimhen proprio dal sito ufficiale del Napoli, di seguito il comunicato: “Victor Osimhen, uscito al 41? di Napoli-Liverpool, ha accusato un risentimento muscolare alla ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 00.40- Giungono ulteriori aggiornamenticondizioni del nigeriano. In particolare, a comunicare ulteriori news, è un amico dell’attaccante, Buchi Laba, tramite i propri canali social. Queste le sue parole: “Victormi conferma che se n’è andato solo per precauzione. Non ha tirato il tendine del ginocchio. Solo una sensazione. Può camminare liberamente, quindi non è serio. Ha detto che tornerà 1-2 settimane al massimo”. Tweet di Buchi Laba (amico di)Tweet Buchi Laba (amico di)AGGIORNAMENTO 23.30 –no notiziecondizioni diproprio dal sito ufficiale del Napoli, di seguito il comunicato: “Victor, uscito al 41? di Napoli-Liverpool, ha accusato un risentimento muscolare alla ...

