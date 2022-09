L’Inter stecca a San Siro, passa il Bayern 2-0 (Di giovedì 8 settembre 2022) La formazione di Simone Inzaghi perde all'esordio in Champions League. I bavaresi incantano a San Siro contro l`Inter e aprono con tre punti il girone. Onana salva i suoi nei primi minuti, poi al 25` deve arrendersi al gol di Sané dopo un controllo strepitoso.Nella ripresa la squadra di Inzaghi reagisce e va vicina al pari con Dzeko, poi il palo salva Onana da un pasticcio. Subito dopo altra azione spettacolare dei tedeschi: Sané provoca l'autogol di D'Ambrosio che vale il definitivo 2-0. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) La formazione di Simone Inzaghi perde all'esordio in Champions League. I bavaresi incantano a Sancontro l`Inter e aprono con tre punti il girone. Onana salva i suoi nei primi minuti, poi al 25` deve arrendersi al gol di Sané dopo un controllo strepitoso.Nella ripresa la squadra di Inzaghi reagisce e va vicina al pari con Dzeko, poi il palo salva Onana da un pasticcio. Subito dopo altra azione spettacolare dei tedeschi: Sané provoca l'autogol di D'Ambrosio che vale il definitivo 2-0.

