Intanto nel mondo (Di giovedì 8 settembre 2022) L’esercito ucraino riprende alcune località nella regione di Charkiv, l’Albania rompe le relazioni diplomatiche con l’Iran, l’indice di sviluppo umano in calo per il secondo anno consecutivo. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) L’esercito ucraino riprende alcune località nella regione di Charkiv, l’Albania rompe le relazioni diplomatiche con l’Iran, l’indice di sviluppo umano in calo per il secondo anno consecutivo. Leggi

myrtamerlino : E intanto si continua a morire sul luogo di lavoro...solo negli ultimi giorni sono morti quattro operai tra Verona,… - arybarbarella : RT @Fedcittsovr: Intanto nel 2015 #BillGates prevedeva l'arrivo di una pandemia, quest'anno parla dell'arrivo di una o più pandemie ancora… - HOME4US5 : ci sta avere opinioni ma se vi accanite così contro una persona avete della frustrazione repressa che non si spiega… - Frances67448022 : Il governo italiano, invece di togliere le autosanzioni alla #Russia, offre consigli di risparmio energetico che la… - PaoloPozzani : Dopo la lunga e non conclusa stagione in cui nel diverbio politico eravamo/siamo tutti nazisti, nazicomunisti, nazi… -