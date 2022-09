Galatasaray, Icardi: “Accoglienza incredibile. Felice della mia scelta” (Di giovedì 8 settembre 2022) Mauro Icardi è sbarcato nella tarda serata di ieri ad Istanbul, per unirsi alla sua nuova squadra, il Galatasaray. L’attaccante argentino è stato accolto da una folla strabiliante, presenti circa 30 mila tifosi: “E’ incredibile quest’Accoglienza, sono molto emozionato. Sarò qui per un anno con l’obiettivo di vincere il più possibile, poi vedremo cosa accadrà. Io e la mia famiglia siamo molto contenti di questa scelta”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Mauroè sbarcato nella tarda serata di ieri ad Istanbul, per unirsi alla sua nuova squadra, il. L’attaccante argentino è stato accolto da una folla strabiliante, presenti circa 30 mila tifosi: “E’quest’, sono molto emozionato. Sarò qui per un anno con l’obiettivo di vincere il più possibile, poi vedremo cosa accadrà. Io e la mia famiglia siamo molto contenti di questa”. SportFace.

