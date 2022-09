Fabrizio Corona in Tribunale: “Rinvio a giudizio? Sono pazzi, faranno una figura di m***”. Poi attacca la polizia: “Prendete i veri criminali” (Di giovedì 8 settembre 2022) “La polizia che è venuta non era quella che era stata chiamata dall’ambulanza, ma la solita polizia che mi aveva già arrestato nel 2018: siamo a Milano e quindi vogliono rompere i coglioni a Corona, devono smetterla. Ci Sono tanti criminali, andassero a prendere gli altri criminali“. Non si è risparmiato nell’attaccare gli agenti, intervenuti nel marzo 2021 per riportarlo in carcere, Fabrizio Corona che oggi si è presentato in Tribunale a Milano per l’ennesimo processo che lo vede accusato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Fatti che risalgono a un anno e mezzo fa quando il giudice di Sorveglianza aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Lache è venuta non era quella che era stata chiamata dall’ambulanza, ma la solitache mi aveva già arrestato nel 2018: siamo a Milano e quindi vogliono rompere i coglioni a, devono smetterla. Citanti, andassero a prendere gli altri“. Non si è risparmiato nell’re gli agenti, intervenuti nel marzo 2021 per riportarlo in carcere,che oggi si è presentato ina Milano per l’ennesimo processo che lo vede accusato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Fatti che risalgono a un anno e mezzo fa quando il giudice di Sorveglianza aveva deciso che l’ex agente fotografico doveva rientrare in ...

