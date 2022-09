Corrado Formigli fa una rivelazione su Giorgia Meloni a Piazzapulita (Di giovedì 8 settembre 2022) Piazzapulita ritornerà stasera, 8 Settembre, su La7 e Corrado Formigli rivela una novità riguardo Giorgia Meloni. Il conduttore ritornato in anticipo al lavoro a causa delle Elezioni Politiche 2022 che si terranno il 25 Settembre, promette una stringente analisi della realtà nel suo talk show e fa alcune rivelazioni. Corrado Formigli svela: “Giorgia Meloni rifiuta di venire a Piazzapulita” Intervistato da FanPage, il conduttore di Piazzapulita è ancora incredulo rispetto alla chiamata alle urne anticipata. Non si aspettava una tale incoscienza da parte dei politici. Per lui il panorama politico italiano è un terreno dissestato e i politici rimasticano sempre e solo le stesse frasi. Sulla prossima ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022)ritornerà stasera, 8 Settembre, su La7 erivela una novità riguardo. Il conduttore ritornato in anticipo al lavoro a causa delle Elezioni Politiche 2022 che si terranno il 25 Settembre, promette una stringente analisi della realtà nel suo talk show e fa alcune rivelazioni.svela: “rifiuta di venire a” Intervistato da FanPage, il conduttore diè ancora incredulo rispetto alla chiamata alle urne anticipata. Non si aspettava una tale incoscienza da parte dei politici. Per lui il panorama politico italiano è un terreno dissestato e i politici rimasticano sempre e solo le stesse frasi. Sulla prossima ...

