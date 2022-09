(Di giovedì 8 settembre 2022) La catena è sempre la stessa: un sms, poi subito dopo un messaggio su WhatsApp e, infine, una cascata di notifiche come se non ci fosse un do. Unche ha preso il controllo dei cellulari di decine di giudici, riuscendo così ad intrufolarsi nei corridoimagistratura contabile e a prendere possesso dei relativi cellulari. Un’aggressione virtuale importante, tanto da spingere direttamente ladeia presentare una denuncia alla polizia postale per l’subitoscorse settimane.aideiCome riportato anche da Repubblica, nel mirino sono finite alcune delle utenze ...

CorriereCitta : Attacco hacker: i telefoni dei magistrati della Corte dei Conti nelle mani dei pirati informatici - Pier_Roberti : La collaborazione tra #Comuni è il segreto per una migliore Amministrazione. Prova ne è la solidarietà dimostrata d… - angiuoniluigi : RT @repubblica: I telefoni dei magistrati nelle mani degli hacker, attacco informatico alla Corte dei Conti [di Lorenzo D'Albergo] https://… - repubblica : I telefoni dei magistrati nelle mani degli hacker, attacco informatico alla Corte dei Conti [di Lorenzo D'Albergo] - rep_roma : Corte dei Conti, attacco hacker a WhatsApp e agli sms dei magistrati [aggiornamento delle 08:29] -

... sono stati colpiti nella serata di ieri da uninformatico coordinato, che è stato rivendicato da Killnet , un noto gruppo dipro - russi. Il Giappone è bersaglio di attacchi ...Può capitare, infatti, che per cause accidentali (ad esempio, durante un incendio) i dati personali vengano distrutti, che finiscano nelle mani di undurante uninformatico, che l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'Albania taglia i rapporti diplomatici con l'Iran dopo l'attacco hacker di Paolo Brera (reuters) Tirana ordina l'espulsione di tutto lo staff dell'ambasciata. È la prima volta per un Paese Nato. Diet ...