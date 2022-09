Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: "Con lei retrocediamo" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: se la leader di Fratelli d'Italia dovesse essere eletta sarebbe una retrocessione per tutto il Paese. Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: “Con lei retrocediamo” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022): se la leader di Fratelli d'Italia dovesse essere eletta sarebbe una retrocessione per tutto il Paese.: “Con lei” su Donne Magazine.

mattianocchi : RT @fanpage: Vanessa Incontrada non usa mezzi termini contro Giorgia #Meloni: 'Mi fa paura' - SonoNesqui : RT @fanpage: Vanessa Incontrada non usa mezzi termini contro Giorgia #Meloni: 'Mi fa paura' - DomenicoCrea13 : RT @fanpage: Vanessa Incontrada non usa mezzi termini contro Giorgia #Meloni: 'Mi fa paura' - cuba98w : RT @fanpage: Vanessa Incontrada non usa mezzi termini contro Giorgia #Meloni: 'Mi fa paura' - LodicoLopenso : RT @fanpage: Vanessa Incontrada non usa mezzi termini contro Giorgia #Meloni: 'Mi fa paura' -