Ultime Notizie – Mostra Venezia, Sandrelli: “Mio rapporto con la città? Amanda concepita qui…” – Video (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Cosa provo ad essere qui? È bellissimo, è come una enorme spremutona di cinema”. Stefania Sandrelli sbarca al Lido per ricevere il Premio Bianchi, conferitole dal Sngci, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, e porta a Venezia la sua frizzante ed eterea energia. “Il mio rapporto con Venezia? Basti pensare che mia figlia Amanda è stata concepita a Venezia – dice l’attrice a Laura Delli Colli e al direttore Alberto Barbera con lei sul palco dell’Italia Pavillion all’Hotel Excelsior -. Era gennaio, era la prima volta che venivamo qui in Laguna e c’era un grande freddo… così ci siamo chiusi dentro per una settimana e cosa poteva succedere? È stata concepita Amanda”. Venezia “rappresenta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Cosa provo ad essere qui? È bellissimo, è come una enorme spremutona di cinema”. Stefaniasbarca al Lido per ricevere il Premio Bianchi, conferitole dal Sngci, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, e porta ala sua frizzante ed eterea energia. “Il miocon? Basti pensare che mia figliaè stata– dice l’attrice a Laura Delli Colli e al direttore Alberto Barbera con lei sul palco dell’Italia Pavillion all’Hotel Excelsior -. Era gennaio, era la prima volta che venivamo qui in Laguna e c’era un grande freddo… così ci siamo chiusi dentro per una settimana e cosa poteva succedere? È stata”.“rappresenta ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - VesuvioLive : Casal di Principe, scoppia una rissa tra giovanissime: interviene anche la mamma con un bastone - sole24ore : ?? Ucraina ultime notizie. Erdogan: «Occidente provoca, Russia non va sottovalutata». ?? Intelligence Gb: «Mosca dev… -