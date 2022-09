Tiziano Ferro: "Non farò il passaporto italiano ai miei figli" (Di mercoledì 7 settembre 2022) In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, il cantante è tornato a parlare dell'Italia e dei diritti delle coppie omogenitoriali Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, il cantante è tornato a parlare dell'Italia e dei diritti delle coppie omogenitoriali

