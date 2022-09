Quinta giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

TV7Benevento : Calcio Serie B, gli arbitri della quinta giornata - - StreetNews24 : Dopo due giorni di assoluto riposo, la Tonno Callipo Vibo lunedì è tornata a fare sul serio: la quinta settimana di… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, le designazioni arbitrali della quinta giornata d’andata - Mediagol : Serie B, le designazioni arbitrali della quinta giornata d’andata - reggiotv : Ufficializzate le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B. Il fischietto reggino… -

Pecco Bagnaia ha chiuso la sua secondadi test a Misano con tempi molto vicini al suo record della pista di 1:31.065 , realizzando ... adesso Pecco occupa laposizione. In totale sono 25 ...L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare delladel campionato di Serie B: Palermo Genoa Venerdì 09/09 H. 20.30 Cosso Di Gioia Scatragli Iv: Scatena Var: Sacchi Avar: Raspollini Benevento Cagliari Sabato H. 14.00 Aureliano ...Napoli, 26 settembre - 1° ottobre 2022 Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 Napoli ospiterà la quinta edizione della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...