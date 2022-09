Ordina pizza a domicilio e arriva con... bestemmia alla panna. La recensione su Tripadvisor (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una bestemmia scritta con la panna su una pizza, pubblicata dal cliente su Tripadvisor, ha comportato le scuse del titolare di un famoso ristorante di Caorle (Venezia) e, poi, il licenziamento del dipendente.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unascritta con lasu una, pubblicata dal cliente su, ha comportato le scuse del titolare di un famoso ristorante di Caorle (Venezia) e, poi, il licenziamento del dipendente....

ilpunkrazio : Non tutti gli eroi indossano un mantello. E una pizza con brie, petto d'oca e panna è di per sé una bestemmia. - robecuom : Bestemmiers di tutto il mondo uniamoci! - salamalekumismo : RT @IlBuffi82: Fatto bene, ma chi cazzo ordina una pizza con la panna - IlBuffi82 : Fatto bene, ma chi cazzo ordina una pizza con la panna - zazoomblog : Ordina una pizza e arriva con una bestemmia: “ co scritto sopra con la panna”. Il proprietario del locale: “Sono sc… -