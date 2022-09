(Di mercoledì 7 settembre 2022) Scrive sui social il sottosegretario alla Difesa e deputato di, Giorgio, impegnato per la campagna elettorale a Palermo dove è candidato alla Camera nel collegio plurinominale: "...

globalistIT : - ibis787 : RT @Frances20665381: Mulè di Forza Italia afferma che i vaccini sono miracolosi..se vuole gli fornisco 4 dosi a spese mie a patto che le fa… - ilsuonatoredi : RT @Frances20665381: Mulè di Forza Italia afferma che i vaccini sono miracolosi..se vuole gli fornisco 4 dosi a spese mie a patto che le fa… - Frances20665381 : Mulè di Forza Italia afferma che i vaccini sono miracolosi..se vuole gli fornisco 4 dosi a spese mie a patto che le… - ScrivoLibero : Forza Italia si riorganizza a Ribera. La gestione e il coordinamento del partito sono stati affidati a Leonardo Mul… -

Globalist.it

Scrive sui social il sottosegretario alla Difesa e deputato diItalia, Giorgio, impegnato per la campagna elettorale a Palermo dove è candidato alla Camera nel collegio plurinominale: "Enrico Letta interpreta "Ieri, oggi, domani" soltanto 24 ore fa ...Lo scrive sui social il sottosegretario alla Difesa e deputato diItalia, Giorgio, impegnato per la campagna elettorale a Palermo dove è candidato alla Camera nel collegio plurinominale. ... Mulè, Forza Italia: “Per Letta è a rischio la democrazia, ieri per colpa della Destra e oggi di Rosato”