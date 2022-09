Manchester United vs Real Sociedad – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver messo fine al perfetto inizio di stagione dell’Arsenal, il Manchester United inizia la sua campagna di Europa League nel Gruppo E contro la Real Sociedad all’Old Trafford giovedì 8 settembre sera. I Red Devils hanno sconfitto i loro omologhi della capitale per 3-1 nel fine settimana, mentre gli ospiti spagnoli hanno ottenuto un punto dal pareggio per 1-1 con l’Atletico Madrid nella Liga. Il calcio di inizio di Manchester United vs Real Sociedad è previsto alle 21 Anteprima della partita Manchester United vs Real Sociedad: a che punto sono le due squadre Manchester United Se Antony, acquistato a 85,4 milioni di sterline, ha mostrato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo aver messo fine al perfetto inizio di stagione dell’Arsenal, ilinizia la sua campagna di Europa League nel Gruppo E contro laall’Old Trafford giovedì 8 settembre sera. I Red Devils hanno sconfitto i loro omologhi della capitale per 3-1 nel fine settimana, mentre gli ospiti spagnoli hanno ottenuto un punto dal pareggio per 1-1 con l’Atletico Madrid nella Liga. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreSe Antony, acquistato a 85,4 milioni di sterline, ha mostrato ...

