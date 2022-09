L’Orchestra Sinfonica di Milano apre la stagione: 32 appuntamenti da non perdere (Di mercoledì 7 settembre 2022) Orchestra Sinfonica di Milano. È questa, lapidaria, la nuova denominazione assunta dalL’Orchestra ‘Giuseppe Verdi’, il complesso sinfonico sorto nel 1993 dopo lo scioglimento delL’Orchestra Sinfonica di Milano della Rai. Il nesso Musica/Milano traspare fin dal brand: due M maiuscole, nette e categoriche, intrecciate in un logo optical aguzzo e puntuto come le guglie del Duomo. Domenica 11 settembre alle ore 20, nel Teatro alla Scala, L’Orchestra inaugura la stagione 2022/2023 con un concerto delle grandi occasioni. Il pezzo d’apertura, il Preludio dei Maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner, ha un evidente accento propiziatorio per il nuovo sodalizio. Segue il Concerto in Mi maggiore per due pianoforti di Felix Mendelssohn e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Orchestradi. È questa, lapidaria, la nuova denominazione assunta dal‘Giuseppe Verdi’, il complesso sinfonico sorto nel 1993 dopo lo scioglimento deldidella Rai. Il nesso Musica/traspare fin dal brand: due M maiuscole, nette e categoriche, intrecciate in un logo optical aguzzo e puntuto come le guglie del Duomo. Domenica 11 settembre alle ore 20, nel Teatro alla Scala,inaugura la2022/2023 con un concerto delle grandi occasioni. Il pezzo d’apertura, il Preludio dei Maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner, ha un evidente accento propiziatorio per il nuovo sodalizio. Segue il Concerto in Mi maggiore per due pianoforti di Felix Mendelssohn e la ...

