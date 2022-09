LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Bruni bene a 4.61, Ponzio arriva a 20.71. Alle 18.00 Tamberi (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Comincia la gara del salto in alto con Lovett che salta 2.15. 17.59 Ponzio chiude la sua gara con un altro nullo e non fa meglio di 20.71. 17.57 Anche la slovena Tina Sutej sale a 4.61. 17.55 ROBERTA Bruni A 4.61!! Al primo tentativo non sbaglia l’azzurra! 17.53 Nel getto del peso femminile rimane davanti ampiamente la statunitense Ealey. 17.50 Nei 5000 metri vince la keniana Chebet con il tempo di 14:31.03. 17.47 Salta 4.51 al primo tentativo Roberta Bruni! Molto bene! 17.45 Secondo lancio nullo di fila per Nick Ponzio. 17.43 bene anche Murto a 4.36. 17.41 Nell’asta femminile ci sono a rischio eliminazione Moser e Murto: la prima si salva al terzo tentativo. 17.38 bene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Comincia la gara del salto in alto con Lovett che salta 2.15. 17.59chiude la sua gara con un altro nullo e non fa meglio di 20.71. 17.57 Anche la slovena Tina Sutej sale a 4.61. 17.55 ROBERTAA 4.61!! Al primo tentativo non sbaglia l’azzurra! 17.53 Nel getto del peso femminile rimane davanti ampiamente la statunitense Ealey. 17.50 Nei 5000 metri vince la keniana Chebet con il tempo di 14:31.03. 17.47 Salta 4.51 al primo tentativo Roberta! Molto! 17.45 Secondo lancio nullo di fila per Nick. 17.43anche Murto a 4.36. 17.41 Nell’asta femminile ci sono a rischio eliminazione Moser e Murto: la prima si salva al terzo tentativo. 17.38...

zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Ponzio comincia con un 20.50 alle 18.00 Tamberi - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: in gara Tamberi Bruni e Ponzio nella prima giornata! -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: day-1 il neo sposo Gianmarco Tamberi per l’ultimo sigillo -… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #LeCittàInFesta #Dese Dal 6 al 12 settembre tornano le “Miniolimpiadi di Dese” ?? ??Gare di atletica per bambini dai 6 a… -