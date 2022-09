Calcio | Chelsea | esonerato l' allenatore Thomas Tuchel**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Londra, 7 set. - (Adnkronos) - Ilhal'Tuchel all'indomani del ko in Champions League a Zagabria contro la Dinamo. Lo ha annunciato il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale dove si spiega che "la nuova proprietà ritiene che sia il momento giusto per cambiare". Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina di un nuovo tecnico "che avverrà rapidamente".