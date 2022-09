Pamela Prati concorrente ufficiale del GF Vip 7: pronta a raggiungere in taxi la spiatissima Casa (Di martedì 6 settembre 2022) “Salgo sul taxi e vado al GF Vip”: così Pamela Prati conferma tra le pagine del settimanale Chi, diretto dal Alfonso Signorini, l’indiscrezione relativa al suo ritorno nello spiatissimo reality. Per l’ex diva del Bagaglino si tratta del ritorno a Mediaset dopo lo scandalo legato a Mark Caltagirone. Pamela Prati è la terza concorrente ufficiale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 settembre 2022) “Salgo sule vado al GF Vip”: cosìconferma tra le pagine del settimanale Chi, diretto dal Alfonso Signorini, l’indiscrezione relativa al suo ritorno nello spiatissimo reality. Per l’ex diva del Bagaglino si tratta del ritorno a Mediaset dopo lo scandalo legato a Mark Caltagirone.è la terza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

