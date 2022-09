OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO LE BABYGANG A L’AQUILA (Di martedì 6 settembre 2022) Una OPERAZIONE congiunta dei Carabinieri e della Questura de L’AQUILA è stata condotta nelle prime ore notturne di questa giornata per assicurare alla giustizia i componenti delle baby gang protagoniste negli ultimi mesi di attività criminali che avevano scosso e allarmato la città. Roberto Di Stefano, Segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, seguendo le parole del procuratore dei minorenni, Davide Mancini e del Colonnello Mirante, Comandante Provinciale dell’Arma del capoluogo, puntualizza come l’OPERAZIONE degli investigatori, sebbene appaia di pura azione repressiva, debba invece inquadrarsi in una ottica di partecipazione al mantenimento di un tessuto sociale che permetta un ambiente civile e di prevenzione CONTRO quegli atti di violenza e di spaccio di sostanze stupefacenti di cui si sono resi ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 6 settembre 2022) Unacongiunta dei Carabinieri e della Questura deè stata condotta nelle prime ore notturne di questa giornata per assicurare alla giustizia i componenti delle baby gang protagoniste negli ultimi mesi di attività criminali che avevano scosso e allarmato la città. Roberto Di Stefano, Segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, seguendo le parole del procuratore dei minorenni, Davide Mancini e del Colonnello Mirante, Comandante Provinciale dell’Arma del capoluogo, puntualizza come l’degli investigatori, sebbene appaia di pura azione repressiva, debba invece inquadrarsi in una ottica di partecipazione al mantenimento di un tessuto sociale che permetta un ambiente civile e di prevenzionequegli atti di violenza e di spaccio di sostanze stupefacenti di cui si sono resi ...

