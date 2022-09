La fiera degli occhiali compie 10 anni: a Firenze e Milano in vetrina oltre cento imprese e 170 marchi (Di martedì 6 settembre 2022) ono oltre 100 le aziende, per un totale di circa 170 brand votati alla creativita’, che parteciperanno a DaTe, fiera dedicata al mondo dell’occhialeria in programma dal 10 al 12 settembre alla Stazione Leopolda di Firenze. La fiera, che festeggia i suoi primi 10 anni, prepara un’edizione accompagnata da nuove iniziative. “Quella del 2022 si annuncia un’edizione irripetibile – dice il presidente Giovanni Vitaloni – perche’ quest’anno abbiamo voluto organizzare a Milano Medd by DaTe, ovvero Milano eyewear design day, un evento speciale, non commerciale, con data unica lunedi’ 17 ottobre”. Sia per format che contenuti l’evento e’ completamente diverso da quello fiorentino: e’ aperto a tutti e dedicato non solo agli operatori del settore e alla stampa ma ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) ono100 le aziende, per un totale di circa 170 brand votati alla creativita’, che parteciperanno a DaTe,dedicata al mondo dell’occhialeria in programma dal 10 al 12 settembre alla Stazione Leopolda di. La, che festeggia i suoi primi 10, prepara un’edizione accompagnata da nuove iniziative. “Quella del 2022 si annuncia un’edizione irripetibile – dice il presidente GiovVitaloni – perche’ quest’anno abbiamo voluto organizzare aMedd by DaTe, ovveroeyewear design day, un evento speciale, non commerciale, con data unica lunedi’ 17 ottobre”. Sia per format che contenuti l’evento e’ completamente diverso da quello fiorentino: e’ aperto a tutti e dedicato non solo agli operatori del settore e alla stampa ma ...

