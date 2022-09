DiMarzio : #UCL | Le parole di Massimiliano #Allegri dopo #PsgJuve - g_play84 : @pzlandrea Allegri col PSG probabilmente vince 3 champions - glooit : Champions: Allegri: 'Buona partita, rammarico per il risultato' leggi su Gloo - Paolo_Ricca : @Simone_Cutri Si ma nemmeno l'anno scorso ho visto giustificazioni da parte di Allegri. Era Conte quello che non vo… - sportface2016 : #PsgJuventus, #Allegri: 'Soddisfatti ma arrabbiati, potevamo ottenere un risultato diverso' -

5 Qualche fiammata ma questa Juve è sembrata a tratti troppo arrendevole. Servono idee e più personalità.Ammoniti: Bremer, Sergio Ramos, Miretti, Verratti, Danilo L. per gioco falloso. FOTOGALLERY during the UEFALeague final between Real Madrid and Liverpool on May 26, 2018 in Kiev, ...La Juventus di Massimiliano Allegri esce sconfitta dal Parco Dei Principi: una doppietta di Kylian Mbappé ha regalato tre punti al PSG.La Juventus si arrende al Psg per 2-1 colpita due volte da Mbappé, inutile il gol di McKennie. Il Milan, in trasferta sul campo del Salisburgo, porta via un pareggio sofferto grazie al gol di Saelaema ...