Uomini e Donne, Oscar Branzani si è fidanzato: la reazione di Eleonora Rocchini (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo anni in cui si è sempre dichiarato single, Oscar Branzani ha trovato l'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha ufficializzato sui social la relazione con la modella Alexia Cotruta. Qualcuno lo ha riferito alla sua ex Eleonora Rocchi, felicemente fidanzata con Nunzio Moccia, chiedendole cosa ne pensasse. E lei ha risposto così: "Tutti meritano di trovare la felicità. Auguro a tutti di poter trovare ciò che io dopo anni ho trovato e tenerselo stretto! Viva l'amore".

