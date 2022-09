Scuola, 7 stranieri e un solo italiano in classe: integrazione impossibile. E il ministero chiude l’Istituto (Di lunedì 5 settembre 2022) Fa discutere il caso di una Scuola della cittadina di Pietrabruna, nell’Imperiese, dove una classe che avrebbe ospitato sette alunni stranieri e uno italiano, ha indotto il ministero a chiudere l’Istituto. E, conseguentemente, a trasferire gli alunni in una sede alternativa a San Lorenzo al Mare. Ma qualche chilometro di distanza, da raggiungere con un automezzo messo a disposizione dal Comune, ha generato dissapore nelle famiglie. Tanto che La Stampa rilancia il caso e mette l’accento – oltre che sulle problematiche logistiche di tempo e mezzi da investire tra andata e ritorno delle lezioni – anche sulle perplessità che le disposizioni arrivate dall’ufficio scolastico regionale hanno innescato negli abitanti della zona. A partire dal sindaco Massimo Rosso. Sette ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Fa discutere il caso di unadella cittadina di Pietrabruna, nell’Imperiese, dove unache avrebbe ospitato sette alunnie uno, ha indotto ilre. E, conseguentemente, a trasferire gli alunni in una sede alternativa a San Lorenzo al Mare. Ma qualche chilometro di distanza, da raggiungere con un automezzo messo a disposizione dal Comune, ha generato dissapore nelle famiglie. Tanto che La Stampa rilancia il caso e mette l’accento – oltre che sulle problematiche logistiche di tempo e mezzi da investire tra andata e ritorno delle lezioni – anche sulle perplessità che le disposizioni arrivate dall’ufficio scolastico regionale hanno innescato negli abitanti della zona. A partire dal sindaco Massimo Rosso. Sette ...

