'Ndrangheta a Bergamo, fatture false per oltre 20 milioni per riciclare i proventi del clan Arena: 33 arresti, anche un funzionario delle Entrate (Di lunedì 5 settembre 2022) Un giro di fatture false da oltre venti milioni di euro per riciclare i proventi del le attività illecite del clan 'ndranghetista della famiglia calabrese Arena, di Isola di Capo Rizzuto. È quanto emerso da un'indagine della dei carabinieri e della guardia di finanza di Bergamo, coordinata dalla Dda della Procura di Brescia, che ha portato questa mattina all'arresto di 33 persone, tra cui anche un funzionario delle Entrate, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, con l'aggravante di aver agevolato le attività della nota cosca 'ndranghetistica del crotonese, attuando condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ...

