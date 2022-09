Codice della strada - Stangata multe: gli importi potrebbero aumentare del 10% (Di lunedì 5 settembre 2022) Non bastano i costi dei carburanti alle stelle, quelli del gas e dell'elettricità in escalation e i prezzi dei beni di consumo in costante salita: a infierire sui bilanci delle famiglie italiane, dal 1 gennaio prossimo, saranno anche i rincari delle multe. Il 2023, infatti, è il fatidico anno in cui, dal primo giorno, scatterà il previsto aumento biennale delle sanzioni, previsto dal Codice della strada e parametrato sull'andamento dell'indice dei prezzi nel periodo di riferimento precedente (in questo caso, 2020-2022). Il valore di riferimento è l'indice Foi, vale a dire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'Istat e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il meccanismo di adeguamento dell'importo delle multe è automatico e può essere anche al ribasso, com'è ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 settembre 2022) Non bastano i costi dei carburanti alle stelle, quelli del gas e dell'elettricità in escalation e i prezzi dei beni di consumo in costante salita: a infierire sui bilanci delle famiglie italiane, dal 1 gennaio prossimo, saranno anche i rincari delle. Il 2023, infatti, è il fatidico anno in cui, dal primo giorno, scatterà il previsto aumento biennale delle sanzioni, previsto dale parametrato sull'andamento dell'indice dei prezzi nel periodo di riferimento precedente (in questo caso, 2020-2022). Il valore di riferimento è l'indice Foi, vale a dire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, elaborato dall'Istat e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il meccanismo di adeguamento dell'importo delleè automatico e può essere anche al ribasso, com'è ...

Laura40791111 : RT @SBCstudiolegale: In assenza di norme speciali, le norme del Codice della Strada si possono applicare in via analogica alla navigazione?… - SBCstudiolegale : In assenza di norme speciali, le norme del Codice della Strada si possono applicare in via analogica alla navigazio… - FASTWEBHelp : @flaffismo Ciao, ci fornisci in DM il tuo codice cliente o il codice fiscale dell'intestatario della linea così verifichiamo? Grazie. - SherpaPierpa : @Yaxara Ero decisamente giovane ma mi colpì molto (per la ingenuità degli sceneggiatori) la scena in cui con il wal… - e_nterdiscipl : RT @wcs_cloud: #ETHERLED: nuova tecnica consente di esfiltrare #dati da un PC leggendo i segnali in codice #Morse emessi dal #LED della sch… -