Tutti a scuola, ma prima in Alto Adige. L'anno scolastico comincia a scaglioni (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - La scuola riparte, anche se in tempi scaglionati. I primi a tornare in classe sono i ragazzi dell'Alto Adige: per loro la campanella di inizio lezioni suonerà lunedì 5 settembre. Gli ultimi, invece, saranno quelli della Sicilia e della Valle d'Aosta il 19 settembre. Il calendario dell'anno scolastico 2022-2023 - che si apre nel segno della normalità, archiviando la dad e le mascherine, tranne che per i più fragili - è stilato dalle Regioni: il 12 settembre toccherà agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre alla Campania mentre il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Quindi, sarà la volta di Lazio, Emilia Romagna e Toscana il 15 settembre. Gli ultimi a rientrare in ...

