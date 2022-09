Prezzi record, arriva la stangata per gli italiani: rincara tutto (Di domenica 4 settembre 2022) Sta per arrivare una vera e propria stangata per gli italiani che si vedranno a fronteggiare i Prezzi record. Una nuova ondata che porterà ai rincari di beni e servizi. I Prezzi sono aumentati in media del 9,1% in tutta l’Eurozona nel mese di agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Due decimi in più rispetto a luglio, creando disagi e problemi economici per milioni di persone. Il principale fattore determinante dell’aumento dei Prezzi di agosto è stata l’energia, seguita da carburante, cibo, alcol e tabacco. Una situazione che potrebbe peggiorare nei mesi avvenire. fonte foto: AdobeStockLa situazione in Italia, così come nella stragrande maggioranza dei paesi, è davvero drammatica dal punto di vista economico. I Prezzi ... Leggi su chenews (Di domenica 4 settembre 2022) Sta perre una vera e propriaper gliche si vedranno a fronteggiare i. Una nuova ondata che porterà ai rincari di beni e servizi. Isono aumentati in media del 9,1% in tutta l’Eurozona nel mese di agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Due decimi in più rispetto a luglio, creando disagi e problemi economici per milioni di persone. Il principale fattore determinante dell’aumento deidi agosto è stata l’energia, seguita da carburante, cibo, alcol e tabacco. Una situazione che potrebbe peggiorare nei mesi avvenire. fonte foto: AdobeStockLa situazione in Italia, così come nella stragrande maggioranza dei paesi, è davvero drammatica dal punto di vista economico. I...

petergomezblog : Inflazione, Coldiretti: “Un italiano su 2 taglia il carrello spesa per l’aumento record dei prezzi. Il 18% risparmi… - laltraguanciama : RT @RaffRicc10: Inflazione, Coldiretti: “Un italiano su 2 taglia il carrello spesa per l’aumento record dei prezzi. Il 18% risparmia sulla… - My_Salute : E già in un mese - all'inizio di aprile - l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura… - danilopau_ : @gioggipu @StefanoSaba94 @gabrydellaASR Guarda che abbiamo fatto il record di abbonamenti degli ultimi 10 anni eh,… - BignamiBignami : RT @RaffRicc10: Inflazione, Coldiretti: “Un italiano su 2 taglia il carrello spesa per l’aumento record dei prezzi. Il 18% risparmia sulla… -