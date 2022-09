“Minacciata con un coltello”. Mara Venier, la dura confessione: “Ecco perché lo racconto soltanto adesso” (Di domenica 4 settembre 2022) Mara Venier Minacciata con un coltello. La donna si confessa ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera e racconta cosa succederà nella prossima edizione di Domenica In. La donna spiega che in questi ultimi anni si è liberata dall’ossessione degli ascolti. “Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più”, racconta la zia al giornalista: “Voglio parlare della violenza contro le donne”. E dice: “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa”. Ed è a questo punto che, incalzata da Cazzullo, Mara Venier racconta qualcosa del ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022)con un. La donna si confessa ad Aldo Cazzullo del Corriere della Sera e racconta cosa succederà nella prossima edizione di Domenica In. La donna spiega che in questi ultimi anni si è liberata dall’ossessione degli ascolti. “Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più”, racconta la zia al giornalista: “Voglio parlare della violenza contro le donne”. E dice: “Nella prima puntata avrò ospite la sorella di Alessandra, la signora di Bologna massacrata a martellate dal compagno più giovane. Una storia terribile di ossessione, di possesso, di libertà negata, di violenza. Io ne so qualcosa”. Ed è a questo punto che, incalzata da Cazzullo,racconta qualcosa del ...

