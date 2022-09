Calendario prossima giornata Serie A calcio: orari partite, chi gioca, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il tour de force nel mondo del calcio, in questa stagione fortemente mutato a causa dei Campionati del Mondo, eccezionalmente in scena a fine novembre. Dopo la la prima tre giorni dedicata alla competizioni internazionali (Champions League, Europa League e Conference League) il Campionato di Serie A tornerà sabato 10 settembre con la sesta giornata che, come di consueto, presenterà dieci match spalmati in tre giorni. Sarà un turno di assestamento, senza dunque grandi big match di cartellone, con i riflettori puntati sull’Inter, reduce dalla sconfitta nel derby con il Milan e alle prese nella delicata sfida contro il Torino. partite sulla carta più semplici per le altre “sette” sorelle: Il Napoli se la vedrà infatti con lo Spezia, il Milan con la Sampdoria, l’Atalanta con la Cremonese, la Lazio con Il Verona, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue il tour de force nel mondo del, in questa stagione fortemente mutato a causa dei Campionati del Mondo, eccezionalmente in scena a fine novembre. Dopo la la prima tre giorni dedicata alla competizioni internazionali (Champions League, Europa League e Conference League) il Campionato diA tornerà sabato 10 settembre con la sestache, come di consueto, presenterà dieci match spalmati in tre giorni. Sarà un turno di assestamento, senza dunque grandi big match di cartellone, con i riflettori puntati sull’Inter, reduce dalla sconfitta nel derby con il Milan e alle prese nella delicata sfida contro il Torino.sulla carta più semplici per le altre “sette” sorelle: Il Napoli se la vedrà infatti con lo Spezia, il Milan con la Sampdoria, l’Atalanta con la Cremonese, la Lazio con Il Verona, ...

giuseppeimpar11 : RT @cremAvvenimenti: anteprima degli eventi della prossima settimana. li trovate qui ?? - AllAroundnet : #Basketincarrozzina #SerieAFipic 2022-23 ecco il calendario della prossima #SerieAFipic, il via sabato 8 ottobre by… - AllAroundnet : Basket in carrozzina #SerieAFipic - Sora2648 : @Zan_bus @MatthijsPog Poi guardando il calendario: salernitana 11 settembre Benfica 14 e Monza 18, forse per il Mon… - BlogSisal : Stasera finisce la quarta, dopodomani comincia la quinta ??? #SerieA is on fire ?? Il calendario completo della pro… -