Valanga di infortuni: chi rischia grosso tra le big, cosa sta succedendo (Di sabato 3 settembre 2022) Fino a qualche anno fa, la tenuta atletica era considerata una qualità secondaria in un calciatore. I club non avevano problemi a pagare più stipendi, gli allenatori contavano su rose più larghe e avevano diverse alternative per un giocatore infortunato. Non è più così: il calcio (Premier League a parte) ha inaugurato l'epoca del risparmio sugli ingaggi, che corrisponde a meno stipendi a libro paga oltre che a stipendi più bassi. E quindi ad un numero minore di calciatori in rosa. Parallelamente, però, le partite sono in aumento per ricavare più soldi dalle televisioni e dai biglietti. Meno giocatori, più gare e un livello competitivo sempre più alto: l'equazione non torna, a meno che i calciatori siano sempre più atleti. Rigorosi, professionali e performanti. Nessun club italiano, quindi, può permettersi un alto numero di giocatori fragili in rosa. Per un Dybala o un Pogba, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Fino a qualche anno fa, la tenuta atletica era considerata una qualità secondaria in un calciatore. I club non avevano problemi a pagare più stipendi, gli allenatori contavano su rose più larghe e avevano diverse alternative per un giocatore infortunato. Non è più così: il calcio (Premier League a parte) ha inaugurato l'epoca del risparmio sugli ingaggi, che corrisponde a meno stipendi a libro paga oltre che a stipendi più bassi. E quindi ad un numero minore di calciatori in rosa. Parallelamente, però, le partite sono in aumento per ricavare più soldi dalle televisioni e dai biglietti. Meno giocatori, più gare e un livello competitivo sempre più alto: l'equazione non torna, a meno che i calciatori siano sempre più atleti. Rigorosi, professionali e performanti. Nessun club italiano, quindi, può permettersi un alto numero di giocatori fragili in rosa. Per un Dybala o un Pogba, per ...

WizSim941 : @Sora2648 @damiano1222 @MaryMDD9 Pienamente d’accordo con te. Fagioli resta fuori dai “piani” avendo un ruolo poco… - fabiocavagnera : UNA VALANGA DI INFORTUNI. E IL POZ SBOTTA «Penso che ormai ci si sia resi conto che così non si può più andare avan… - OlimpiaMiNews : UNA VALANGA DI INFORTUNI. E IL POZ SBOTTA «Penso che ormai ci si sia resi conto che così non si può più andare avan… - AlessandroMagg4 : UNA VALANGA DI INFORTUNI. E IL POZ SBOTTA «Penso che ormai ci si sia resi conto che così non si può più andare avan… -