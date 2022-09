Moggi | “Il Napoli di Spalletti illude i tifosi | poi li getta nello sconforto più totale”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 3 settembre 2022) Luciano, ex dirigente tra gli altri die Juventus,ha criticato duramente Lucianosulle colonne di Libero. Lucianolo aveva promesso:”scriverò qualcosa di brutto sul” e cosi è stato. Durante la trasmissione Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold, l’ex dirigente tra gli altri die Juventus aveva affermato: ” “Vi anticipo che su Libero scriverò qualcosa di brutto sul. Dopo avere perso diverse occasioni lo scorso anno di vincere lo scudetto, gli azzurri hanno dimostrato di avere ancora un grande limite. Così come accadeva nella scorsa stagione anche in questa i partenopei perdono punti contro le piccole. I campani non sono andati oltre l’1-1 contro il Lecce. Una squadra che vuole puntare ...