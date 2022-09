Missione Artemis 1: fallito anche secondo tentativo di lancio verso la Luna (Di sabato 3 settembre 2022) La Luna può ancora aspettare: è fallito anche il secondo tentativo di lancio della Missione Artemis 1, il nuovo ambizioso programma Lunare della Naìsa. Il primo tentativo era stato sospeso lunedì ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 settembre 2022) Lapuò ancora aspettare: èildidella1, il nuovo ambizioso programmare della Naìsa. Il primoera stato sospeso lunedì ...

andreabettini : Ufficiale: secondo rinvio per il lancio della missione #Artemis 1 verso la Luna - ESA_Italia : Il ritratto ufficiale ESA del nostro morbido amico @shaunthesheep . La pecora Shaun è stata selezionata da ESA nel… - andreabettini : Annuncio ufficiale anche dalla NASA: secondo rinvio per il lancio della missione #Artemis 1 verso la Luna - MassimoChiaram7 : RT @andreabettini: Ancora non è ufficiale ma è molto probabile che purtroppo si debba riportare il lanciatore della missione #Artemis 1 nel… - ValentinaFascia : RT @andreabettini: Ancora non è ufficiale ma è molto probabile che purtroppo si debba riportare il lanciatore della missione #Artemis 1 nel… -