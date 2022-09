(Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Bologna Sinisahato del momento delicato del Bologna in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico serbo: «Se miin? Io sono il primo responsabile di quello che succede, visto che alleno io i ragazzi e li metto in campo io. Ai ragazzi voglio molto bene, perché per le tante cose che abbiamo passato insieme si sono dimostrati prima uomini poi calciatori. Sono e siamo convinti che usciremo da questa situazione, perché vedo la voglia dei ragazzi di vincere. Se però dovete criticare qualcuno e trovare un colpevole, criticate me. Sono comunque convinto che si sistemerà tutto: ne siamo usciti tante volte, e ne usciremo anche questa volta. Sapete la differenza tra ottimista e pessimista? Noi dobbiamo carcere di vedere una cosa positiva in ogni difficoltà ...

insideivo : se mihajlovic va in conferenza stampa e si lamenta per la mancanza di rispetto dopo aver fatto entrare sia gabbia c… -

Calcio News 24

"Non lo conosco, loora per la prima volta", dice. Che poi si sofferma sugli ultimi arrivi: "Negli ultimi dieci giorni abbiamo aggiunto Lucumi, Sosa, Moro e Zirkzee , hanno un'età ...Bisogna essere sempre equilibrati, a destra mia posto con i giocatori che ho. Oggi il ... L'allenatore del Bologna Sinisaha invece detto: "Abbiamo fatto una buona gara, sofferto le ... Mihajlovic: «Mi sento in discussione In Italia bastano quattro partite e si parla di crisi...» 'Dobbiamo essere più disperati nel difendere e più cinici quando attacchiamo' BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna non è partito bene ma non ...Sinisa risponde. E fa muro, nei confronti della sua famiglia e della squadra. Si parte dallo sfogo social di Viktorija - e ripreso dalla sorella Virginia - per alcuni insulti arrivati nei confronti de ...