LIVE Milan-Inter 3-2, Serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri conquistano il derby con un super Leao. Pagelle e highlights (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 19.59 LE Pagelle DEL Milan (4-2-3-1): Maignan 8; Calabria 6 (83? Kjaer 6), Kalulu 6, Tomori 6, Theo Hernandez 6,5; Bennacer 6, Tonali 6 (83? Pobega 6); Messias 5,5 (72? Saelemaekers 6), De Ketelaere 6 (62? Brahim Diaz) 6, Leao 9; Giroud 7 (72? Origi 6). All.: Pioli 7. LE Pagelle DELL’Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5,5, de Vrij 6 (83? D’Ambrosio s.v.), Bastoni 5,5 (63? Dimarco 6); Dumfries 6, Barella 6 (63? Mkhitaryan 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 6,5, Darmian 6,5 (83? Gosens s.v.); Lautaro 5,5, Correa 6 (63? Dzeko 7). All.: Inzaghi ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 19.59 LEDEL(4-2-3-1): Maignan 8; Calabria 6 (83? Kjaer 6), Kalulu 6, Tomori 6, Theo Hernandez 6,5; Bennacer 6, Tonali 6 (83? Pobega 6); Messias 5,5 (72? Saelemaekers 6), De Ketelaere 6 (62? Brahim Diaz) 6,9; Giroud 7 (72? Origi 6). All.: Pioli 7. LEDELL’(3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5,5, de Vrij 6 (83? D’Ambrosio s.v.), Bastoni 5,5 (63? Dimarco 6); Dumfries 6, Barella 6 (63? Mkhitaryan 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 6,5, Darmian 6,5 (83? Gosens s.v.); Lautaro 5,5, Correa 6 (63? Dzeko 7). All.: Inzaghi ...

