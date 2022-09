Good Bye Pinochet! Anche in Cile la sinistra si divide, persino sul referendum costituzionale (Di sabato 3 settembre 2022) Sarà un voto sulla nuova Costituzione “de-pinochettizzata” e democratica. Ma – come spesso capita – si tratterà di un voto che trasferisce sul piano istituzionale un duro conflitto politico. Si vota il 4 settembre in Cile, esattamente a 49 anni dal golpe del 1973 che depose Salvador Allende e cancellò con i carri armati il governo democratico di Unidad Popular. E si vota per approvare la nuova Costituzione nata dal “estallido social”, la rivolta di piazza che dopo aver attraversato il Paese ha riportato il Frente Amplio, Pc, parte dei Socialisti e Nuova sinistra al governo a Santiago. E così questo voto sarà – Anche – la fotografia di un Cile profondamente diviso. I quarantadue anni della Costituzione “Pinocchetista” (fu fatta approvare dal dittatore nel 1980, al massimo del suo potere) hanno creato un solco ... Leggi su tpi (Di sabato 3 settembre 2022) Sarà un voto sulla nuova Costituzione “de-pinochettizzata” e democratica. Ma – come spesso capita – si tratterà di un voto che trasferisce sul piano istituzionale un duro conflitto politico. Si vota il 4 settembre in, esattamente a 49 anni dal golpe del 1973 che depose Salvador Allende e cancellò con i carri armati il governo democratico di Unidad Popular. E si vota per approvare la nuova Costituzione nata dal “estallido social”, la rivolta di piazza che dopo aver attraversato il Paese ha riportato il Frente Amplio, Pc, parte dei Socialisti e Nuovaal governo a Santiago. E così questo voto sarà –– la fotografia di unprofondamente diviso. I quarantadue anni della Costituzione “Pinocchetista” (fu fatta approvare dal dittatore nel 1980, al massimo del suo potere) hanno creato un solco ...

