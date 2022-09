F1, Max Verstappen: “Una pole incredibile dopo le difficoltà di ieri, abbiamo rivoluzionato la vettura stanotte” (Di sabato 3 settembre 2022) Max Verstappen non può che festeggiare dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort, il padrone di casa per eccellenza ha regalato la prima gioia del weekend alla incredibile marea oranje presente, con un ultimo giro davvero mozzafiato. Charles Leclerc, infatti, aveva appena migliorato fino a scendere all’1:10.353, ma il portacolori del team Red Bull è stato in grado di sopravanzarlo per appena 21 millesimi, con Carlos Sainz che si fermava a 92, in un pacchetto quanto mai emozionante. Max Verstappen, quindi, centra la pole position come accaduto un anno fa, quando poi andò a completare l’opera precedendo Lewis Hamilton al traguardo. Il suo commento al termine delle qualifiche, nel ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Maxnon può che festeggiareaver conquistato laposition del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort, il padrone di casa per eccellenza ha regalato la prima gioia del weekend allamarea oranje presente, con un ultimo giro davvero mozzafiato. Charles Leclerc, infatti, aveva appena migliorato fino a scendere all’1:10.353, ma il portacolori del team Red Bull è stato in grado di sopravanzarlo per appena 21 millesimi, con Carlos Sainz che si fermava a 92, in un pacchetto quanto mai emozionante. Max, quindi, centra laposition come accaduto un anno fa, quando poi andò a completare l’opera precedendo Lewis Hamilton al traguardo. Il suo commento al termine delle qualifiche, nel ...

