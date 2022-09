Politiche attive più «vicine» con i social e il digitale (Di venerdì 2 settembre 2022) Tratto da Morning Future Il dinamismo del mercato del lavoro passa anche e soprattutto dalle Politiche attive. Un sistema – quello pubblico – che in Italia riscontra non poche difficoltà, anche a causa di forti differenze territoriali, visto che si tratta di una competenza regionale. I centri per l’impiego – prima chiamati “uffici di collocamento” – nel nostro Paese riescono a trovare un lavoro al 4,2% della loro utenza, tra disoccupati e inoccupati. Un compito difficile, complicato dal fatto che solo poche persone conoscono l’esistenza dei 550 centri per l’impiego sparsi in tutta Italia. Da qui è emersa la necessità di individuare modalità innovative per “avvicinare” maggiormente le Politiche attive alla popolazione. Ma come fare? Il ruolo dei social e del digitale«Affinché le ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) Tratto da Morning Future Il dinamismo del mercato del lavoro passa anche e soprattutto dalle. Un sistema – quello pubblico – che in Italia riscontra non poche difficoltà, anche a causa di forti differenze territoriali, visto che si tratta di una competenza regionale. I centri per l’impiego – prima chiamati “uffici di collocamento” – nel nostro Paese riescono a trovare un lavoro al 4,2% della loro utenza, tra disoccupati e inoccupati. Un compito difficile, complicato dal fatto che solo poche persone conoscono l’esistenza dei 550 centri per l’impiego sparsi in tutta Italia. Da qui è emersa la necessità di individuare modalità innovative per “avvicinare” maggiormente lealla popolazione. Ma come fare? Il ruolo deie del«Affinché le ...

FabioGioli : RT @colla_vincenzo: #apprendistato in alta formazione e ricerca. Benefici fiscali per le #imprese, voucher della @RegioneER fino a 5000 € l… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: #Usagate Presidente Vladimir #Putin della Federazione Russa: 'Non ci viene neanche in mente di intrometterci nelle elezi… - GiorgioLanfredi : RT @Gabry55020967: #controcorrente Scampini c'è l'hai proprio con il RdC,le politiche attive non sono partite xchè i tuoi amici di Ds.delle… - sabrinatehilim : @DSantanche @GiorgiaMeloni Le politiche attive hanno fallito perché gestite dalle regioni, molte di #dx, cmq 600mil… - gabriellapeluso : #elezionipolitiche2022iimprese e servizi alle imprese. Formazione e politiche attive per il tema. Il tema dell'inco… -