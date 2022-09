Gorbaciov | Stefanini | “Putin non va a funerali? Ex presidente era suo contrario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’è da meravigliarsi dell’atteggiamento didi fronte alla morte di, che ha rappresentato il suo esatto, avendo lasciato che le repubbliche ex sovietiche scegliessero liberamente la propria indipendenza, mentre l’attualerusso cerca di portare l’Ucraina sotto il controllo di Mosca con la forza”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano, senior advisor dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi), commentando il freddo omaggio dialla salma die la sua decisione di non partecipare domani aidell’exrusso morto martedì scorso. “ha realizzato una cosa impossibile – aggiunge...