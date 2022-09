Girovita abbondante? Come combatterlo in poco tempo

Corriere della Sera

Misurare la circonferenza del collo di una persona potrebbe fornire degli indizi sulla sua salute cardiovascolare, proprio come accade nel caso di untroppo. Ricercatori dell'...Nonostante la dieta, l'ago della bilancia scende molto lentamente e basta una cenaper ...si è resistenti all'insulina non si riesce a perdere peso e il grasso si accumula nel. ... Sul Corriere Salute: come liberarsi della pancetta (e perché fa male) È una tendenza che riguarda sia uomini che donne (soprattutto con la menopausa) e comporta un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Se ne parla sul Corriere Salute in edicola giovedì 1 sett ...