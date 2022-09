Borsa: Milano apre in rialzo (+0,57%), in luce Finecobank (Di venerdì 2 settembre 2022) Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,57% a 21.422 punti. A lle prime battue si mette in luce Fineco (+1,73%) seguita da Amlifon (+1,53%) ed Exor (+1,5%). In fondo al listino ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Piazza Affariin. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,57% a 21.422 punti. A lle prime battue si mette inFineco (+1,73%) seguita da Amlifon (+1,53%) ed Exor (+1,5%). In fondo al listino ...

