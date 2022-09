Argentina, la vicepresidente Cristina Kirchner scampa a un attentato. Ecco come (Di venerdì 2 settembre 2022) sono andati i fatti e chi è l’aggressore La vicepresidente Argentina Cristina Kirchner è scampata a un attentato a Buenos Aires. A dare la notizia è stato l presidente Alberto Fernández in un messaggio alla nazione. Il presidente ha raccontato: «le ha puntato la pistola alla testa, ha cercato di premere il grilletto ma il colpo non è partito». Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará. pic.twitter.com/oKQe5oI2BZ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 2, 2022 Inoltre, il presidente Fernández ha definito ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022) sono andati i fatti e chi è l’aggressore Lata a una Buenos Aires. A dare la notizia è stato l presidente Alberto Fernández in un messaggio alla nazione. Il presidente ha raccontato: «le ha puntato la pistola alla testa, ha cercato di premere il grilletto ma il colpo non è partito». Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFK. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #la derrotará. pic.twitter.com/oKQe5oI2BZ — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 2, 2022 Inoltre, il presidente Fernández ha definito ...

