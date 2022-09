Aiea | “Violata ripetutamente l’integrità fisica della centrale nucleare Zaporizhzhia”

(Di venerdì 2 settembre 2022) La missione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica () allaucraina diè riuscita a raccogliere informazioni importanti nel giro di poche ore. Lo ha spiegato il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, subito dopo la visita, il cui obiettivo, ha detto, è di proteggere ladal rischio di incidenti, visto l'intensificarsi dell'offensiva russa nell'area. "Le cose fondamentali che volevo vedere le ho viste", ha detto. Tuttavia, Grossi ha evidenziato che "l'integritàucraina" di, occupata dalle truppe russe, "è stata". "E' qualcosa che non può continuare ad ...

"L'integrità fisica della centrale" di Zaporizhzhia, occupata dai russi, "è stata". Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), Rafael Grossi, dopo l'ispezione avvenuta oggi. "L'integrità fisica dell'impianto è stata ..."