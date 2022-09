Uomini e Donne, la confessione hot della compagnia di Fabio Colloricchio: “Non fate come me” (Di giovedì 1 settembre 2022) Ad un mese dal parto, Violeta Mangrigan, compagna dell’ex volto di Uomini e Donne Fabio Colloricchio, è tornata a rispondere alle curiosità dei fan. Tra le tante domande ricevute, non sono mancate quelle relative ai rapporti intimi dopo il parto. Davanti a queste domande, l’influencer non si è di certo tirata indietro. “Non fate come L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ad un mese dal parto, Violeta Mangrigan, compagna dell’ex volto di, è tornata a rispondere alle curiosità dei fan. Tra le tante domande ricevute, non sono mancate quelle relative ai rapporti intimi dopo il parto. Davanti a queste domande, l’influencer non si è di certo tirata indietro. “NonL'articolo

amnestyitalia : Uomini, donne e bambini in fuga dall’Afghanistan sono stati ripetutamente respinti dalle forze di sicurezza dell’Ir… - MSF_ITALIA : Ieri sera abbiamo soccorso un'altra imbarcazione in difficoltà sulla rotta migratoria più letale del mondo. Il nost… - MSF_ITALIA : #Lituania ?? DENUNCIAMO la detenzione prolungata e le discriminazioni sistematiche dei #migranti ?? CHIEDIAMO un s… - Sakurauchi_Hime : RT @Skyclaw4: La pedofilia non è una preferenza sessuale. Gli insetti non sono cibo. Le iniezioni ad mRNA non sono vaccini. Gli uomini non… - EnnioMacaluso : RT @FIRST_CISL_PATP: ???? Fabio Sidoti: 'Ridurre il fabbisogno energetico e rimettere la persona al centro del mondo del lavoro, con uso stru… -