Traffico Roma del 01-09-2022 ore 10:30 (Di giovedì 1 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio massimo veschi due incidenti avvenuti entrambi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare provocano code rispettivamente tra la Roma Fiumicino Dov’è la via del Mare È tra la rabbia e La Romanina code che ritroviamo anche sulla via Cassia Veientana 3 a Castel de’ ceveri e il raccordo anulare direzione centro code causate dai noti lavori in corso per lo stesso motivo troviamo code anche sul vicino a via Cassia 3 La storta e il raccordo anulare ci sposiamo ora sulla via Aurelia Antica dove segnaliamo rallentamenti tra via di Villa Betania è l’ingresso Villa Pamphili in direzione via delle Fornaci bene per il momento è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it un servizio della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio massimo veschi due incidenti avvenuti entrambi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare provocano code rispettivamente tra laFiumicino Dov’è la via del Mare È tra la rabbia e Lanina code che ritroviamo anche sulla via Cassia Veientana 3 a Castel de’ ceveri e il raccordo anulare direzione centro code causate dai noti lavori in corso per lo stesso motivo troviamo code anche sul vicino a via Cassia 3 La storta e il raccordo anulare ci sposiamo ora sulla via Aurelia Antica dove segnaliamo rallentamenti tra via di Villa Betania è l’ingresso Villa Pamphili in direzione via delle Fornaci bene per il momento è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio della c e della polizia locale di ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma- Napoli, dalle ore 9:30 traffico ferroviario rallentato tra Ceccano e Anagni per un… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Alta Velocità Roma- Napoli, dalle ore 9:30 traffico ferroviar… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Aurelia Antica ?????? Traffico intenso tra Via di Villa Betania e ingresso Villa Pamphili > V… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? Code tra Via della Storta e Via Trionfale > Roma centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ?????? Code tra Bivio Raccordo Anulare e Via di Grottarossa > Roma centro #Luceverde #Lazio -