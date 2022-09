Riconoscete le principesse? La migliore risposta a chi dice che sono rifatte

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 1 settembre 2022) LeSelassié hanno fatto parlare molto di loro durante tutto il Grande Fratello Vip. In molti, soprattutto, le hanno accusate di essersieccessivamente. Ma è davvero così? Quando, ormai quasi un anno fa, le tre Selassié hanno varcato la soglia della casa più spiata d’Italia, i telespettatori, oltre a non sapere realmente chi fossero e soprattutto che fosseroetiopi, hanno notato come fossero anche decisamente. Fatta eccezione, però, per un’applicazione davvero approssimativa delle extesion, è vero che Jessica, Clarissa e Lulùricorse a qualche ritocchino? Fonte: Instagram @sorelleselassieA mettere ulteriolmente la pulce nell’orecchiostate le due opinioniste popolari – durante quanto un gatto in tangenziale – che ...