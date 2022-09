gualtierieurope : Pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di tre operatori interessati ai servizi di noleggio di #monopattini e… - corona_tweet : RT @pleccese: Monopattini elettrici, ecco i requisiti chiesti dal Ministero ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Monopattini elettrici, ecco i requisiti chiesti dal Ministero ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Monopattini elettrici, ecco i requisiti chiesti dal Ministero - - pleccese : Monopattini elettrici, ecco i requisiti chiesti dal Ministero ??Leggi di più su -

Un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce le caratteristiche tecniche obbligatorie dei veicoli di mobilità sostenibile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che contiene tutti i requisiti richiesti dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per poter circolare in ...Gli esemplari già in circolazione dovranno adeguarsi con kit entro il 1° gennaio 2024 Ora può diventare operativo l'obbligo di dotare idi "frecce" (le luci lampeggianti da azionare quando si svolta) e freni su entrambe le ruote. L'altro ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero ...(Adnkronos) – Monopattini elettrici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che contiene tutti i requisiti richiesti dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per poter c ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d1972038-6006-e484-8b41-b6d9728f89 ...