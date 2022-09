Manfredonia | sparatoria al luna park della festa patronale Agguato | un ferito

NoiNotizie : Manfredonia (#Foggia): sparatoria al luna park della festa patronale, un ferito - lacittanews : Condividi su Sparatoria al Luna Park di Manfredonia in zona Scaloria durante i festeggiamenti per la Madonna di S… - antoniobeverell : Un fatto di una gravità unica, soprattutto se si pensa all'enorme numero di persone presenti, molte di loro bambini… -

Manfredonia News

Alle ore 02:00 panico al Luna Park diallestito in onore della Festa Patronale 2022. Degli spari e scoppia il panico tra la gente, molti ragazzi. Un uomo viene gambizzato. Ancora non chiara la dinamica dell'accaduto sulla ...... fermati mentre si picchiavano su una scogliera a, e di un padre e un figlio che si ... tragedia sfiorata, donna partita per le vacanze poco prima In Puglia 13 Ago 2022 Foggiano,... Sparatoria alle giostre a Manfredonia Pistolettate nella notte in zona Scaloria dove, come di consueto, si trovano le giostre. Sul posto i carabinieri per le indagini ...StatoQuotidiano.it, Manfredonia 01 settembre 2022. Terrore al Luna Park di Manfredonia, in zona Scaloria. Da raccolta dati di RadioManfredoniaCentro, per motivi al momento ignoti, sono stati esplosi c ...