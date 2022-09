Covid: ok dell'Ema a vaccini Pfizer e Moderna adattati alla variante Omicron (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato i vaccini anti Covid - 19 aggiornati alle varianti Omicron prodotti da Pfizer e Moderna. "Aumenteranno la protezione per i nostri cittadini in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato ianti- 19 aggiornati alle variantiprodotti da. "Aumenteranno la protezione per i nostri cittadini in ...

