Go to Barcolana da Ravenna-Trofeo Hera, aperte le iscrizioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) La 54^ edizione di Barcolana, la regata velica più grande del mondo che si terrà dall’1 al 9 ottobre prossimi, ripropone quest’anno la nuova rotta, che partirà il 6 ottobre nel tardo pomeriggio da Marina di Ravenna direzione Trieste e assegnerà al vincitore, per la prima volta, il Trofeo Gruppo Hera. Trofeo Hera, la Go to Barcolana ci riprova Si tratta della ‘Go to Barcolana da Ravenna’, annullata lo scorso anno a causa del maltempo, che il Circolo Velico Ravennate (CVR) in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG) ripropone nel 2022 grazie alla partnership con il Gruppo Hera. Rivolta alle imbarcazioni, mediamente una cinquantina, provenienti dalla costa adriatica centrale e ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 31 agosto 2022) La 54^ edizione di, la regata velica più grande del mondo che si terrà dall’1 al 9 ottobre prossimi, ripropone quest’anno la nuova rotta, che partirà il 6 ottobre nel tardo pomeriggio da Marina didirezione Trieste e assegnerà al vincitore, per la prima volta, ilGruppo, la Go toci riprova Si tratta della ‘Go toda’, annullata lo scorso anno a causa del maltempo, che il Circolo Velicote (CVR) in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG) ripropone nel 2022 grazie alla partnership con il Gruppo. Rivolta alle imbarcazioni, mediamente una cinquantina, provenienti dalla costa adriatica centrale e ...

fpoli62_poli : La regata velica più grande del mondo parte da Ravenna: ecco la 'Go to Barcolana' - MirkovicRN : La regata velica più grande del mondo parte da Ravenna: ecco la 'Go to Barcolana' - cecibondioli : RT @direpuntoit: Il @GruppoHera presenta la regata 'Go to Barcolana da Ravenna'. - cecibondioli : RT @RegataBarcolana: ??AVVISO AI NAVIGANTI?? Sono aperte le iscrizioni alla Go to Barcolana da Ravenna - Trofeo Gruppo Hera! Una regata or… - ShareMySea_IT : Aperte le iscrizioni alla ‘Go to Barcolana da Ravenna’ -